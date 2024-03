Navalny | folla ai funerali a Mosca | video

(Di venerdì 1 marzo 2024) Oggi si sono tenuti idi Alexei, il dissidente deceduto il 16 febbraio scorso nella colonia penale di Kharp. Il feretro è stato accolto da migliaia di persone alla chiesa dell'Icona della madre di Dio nel quartiere di Maryno,, intorno alle 2 del pomeriggio, ora locale. Dopo la cerimonia, il feretro è stato trasportato al cimitero Borisovskoe per la sepoltura, accompagnato dalle note di "My Way" di Frank Sinatra, come riportato da Ivan Zhdanov, presidente della Fondazione anticorruzione, su Telegram.

Breaking News delle 14.00 | Mosca, folla e applausi per Navalny: In questa edizione: Mosca, folla e applausi per Navalny, Calca per aiuti, Israele: solo spari in aria, Strage di Erba, oggi udienza per revisione, Dati Ist ...libero

Tantissima gente ai funerali di Navalny. Cori e applausi per il dissidente: «la Russia sarà libera» e «no alla guerra». Molti gridano il nome di Navalny, e «grazie Alexei», «Non ti dimenticheremo». La folla esplode in un applauso quando si chiudono gli sportelli del carro ...corrieredellacalabria

L'altra Russia per Navalny, senza paura: La folla scandisce il nome di Alexei Navalny scandito a gran voce più volte. “Tu non avevi paura”, si sente dalla folla mentre la bara entrava nella chiesa. “E non abbiamo paura neanche noi”. Urlano ...huffingtonpost