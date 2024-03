Navalny | a Putin non riesce l’ultima umiliazione Ai funerali la folla grida | “Non abbiamo paura”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo il calvario che ha confermato il modus operandi di, disprezzo ed accanimento sulle vittime da parte del regimeiano, il corpo dell’oppositore preso in ostaggio è stato restituito alla madre e un funerale per Alexeiè diventato possibile. Il ricatto raccapricciante, con la minaccia di infierire sul cadavere e di seppellirlo in segreto nella prigione di morte da cui non doveva più uscire, è stato sventato in primo luogo dalla fermezza e dal coraggio della madre. La denuncia dell’intimidazione e la strenua determinazione di dare al figlio un funerale pubblico hanno prevalso sul divieto del regime. Se è stato possibile ottenere questo obiettivo “temerario” nel clima di tensione e di terrore quotidiano che la propaganda sta esasperando verso gli oppositori come nei confronti dei nemici esterni è anche grazie ...