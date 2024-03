Natanti italiani all’estero | siamo ancora in alto mare

(Di venerdì 1 marzo 2024) C’era stata molta esultanza alla fine dello scorso anno per l’emendamento al decreto Made in Italy che riguardava i, cioè le unità da diporto...

Meteo: mezza Italia sott'acqua nelle PROSSIME ORE, è ALLERTA per pericolo di Esondazioni, ecco dove: La ricerca di "capri-arriva-limbarcazione-a-vela-di-lusso-pi-grande-del-mondo-il-video-del-mastodontico-natante-2" non ha prodotto alcun risultato.ilmeteo

La Fiat 500 Offshore sbarca sulla Costiera Amalfitana: Un'idea per questa estate: noleggiare una Fiat 500 per vedere l'Italia, non dalla strada, bensì dal mare, il punto di osservazione previlegiato per osservare, per esempio, la Costiera Amalfitana. La ...automoto

Furti imbarcazioni in porti dell'isola, arrestati 2 fratelli: Due fratelli, Massimo e Giuseppe Greco, di 38 e 41 anni, ritenuti attivi nel settore del furto di Natanti di Natanti sono stati arrestati da Carabinieri della Stazione di Riposto e da militari della ...ansa