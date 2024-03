(Di venerdì 1 marzo 2024) Aarriva ilper le persone in difficoltà. Una misura di intervento che vede scendere in campo il mondo dell'associazionismo e le aziende pubbliche e private, come...

Tempo di lettura: < 1 minutoUn Piccolo sprofondamento si è verificato in via Kerbaker , nel quartiere collinare del Vomero, a Napoli , in corrispondenza di ... (anteprima24)

La Traviata del Sicilia Classica Festival con la regia di Lorenzo Lenzi sarà in scena domenica 21 aprile Al Politeama di Napoli (Via Monte di Dio 80), ... (impresaitaliana)

De Laurentiis: "Osimhen via Vedremo, clausola molto alta! Haaland fu vicino al Napoli. Mondiale per club Lo meritiamo noi, la Juve non andrebbe ammessa! Superlega Sì, se ...: Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis oggi è stato impegnato al "Business of Football Summit - The Path to Profit", forum promosso dal FinancialTimes a Londra. Il presidente del Napoli è s ...msn

Napoli, via al reddito alimentare: cibo in scadenza donato alle famiglie bisognose: A Napoli arriva il reddito alimentare per le persone in difficoltà. Una misura di intervento che vede scendere in campo il mondo dell'associazionismo e le aziende pubbliche e private, ...ilmattino

Osimhen è tornato, Napoli sogna la rimonta Champions: E poi Victor ha capito che questi sono gli ultimi tre mesi qui a Napoli, il suo destino è altrove. Anche se De Laurentiis, da Londra, prova stavolta a negare che già tutto è fatto. Troppe le critiche ...ilmattino