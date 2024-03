Napoli-Torino | biglietti in vendita e iniziativa del club | promozione donne per l’8 marzo

Napoli – Torino si giocherà l’8 Marzo alle 20.45. I biglietti per il match casalingo al Maradona sono in vendita dal 26 Febbraio scorso. La vendita dei ... (terzotemponapoli)

Impallomeni: "Chiesa non trasmette affidabilità a livello fisico, gli serve un ambiente dove ritrovarsi": "Mi aspetto un grande Napoli. Vedo un Napoli che ce la può fare a battere questa Juventus, ormai scarica dall'obiettivo che ha segnato fino a un mese fa. Bisogna vedere come risponde la Juve adesso ma ...tuttojuve

Serie A: Napoli per l’Europa, Juventus per tenersi il secondo posto: Napoli-Juventus è il posticipo domenicale che infiamma la ... Sfida tutta da seguire quella tra Torino e Fiorentina con un ex speciale come il Gallo Belotti: tre punti per i granata a 2,65, vittoria ...gioconews

Torino, Juric lancia la sfida Belotti-Buongiorno: sfida nella sfida tra passato e futuro: si ritrovano al Grande Torino alle 21e45 di sabato sera, ma questa volta, non ci sarà alcun atteggiamento amichevole tra le due formazioni. Appena sei punti separano infatti Ivan Juric e Vincenzo ...calcionews24