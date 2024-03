Napoli | parlano Scarlato e Francini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’ex calciatore e capitano delGennaroè intervenuto nella trasmissione Delietta Gol in onda su Prima Tv canale 17 e TV Luna. Di seguito le sue parole: “Il segreto di Calzona? Secondo me ha ripreso i principi del 4-3-3 e la mentalità sia di Spalletti ma anche di Sarri. Ilè tornato a riaggredire la palla persa, a stare molto alto, e quindi non subire l’avversario, in pratica a fare quei principi che già sapeva fare. Però adesso se non si dà continuità di risultati e prestazioni la vittoria risulterebbe inutile”. Sassuolo troppo fragile?… Sassuolo debole? Ma la forza dell’avversario la determini tu…ad esempio con il Cagliari ilha subìto la pressione dei sardi per tutto il primo tempo. Dopo il gol con il Cagliari e dopo due cambi di allenatore i calciatori magari nello spogliatoio si ...