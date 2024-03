Napoli | parlano Del Genio | Marolda E Cobolli Gigli…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il giornalista e conduttore di Radio Kiss Kiss, Paolo Del, nel corso della sua trasmissione radiofonica si è espresso così su Victor Osimhen. “Il nigeriano fa la differenza? Sì, ma non dimentichiamo tutte le partite di Garcia e Mazzarri con Osimhen in campo e comunque ci furono brutte partite. Lui aggiunge, ma ora tutta la squadra sta giocando meglio e bisogna sempre aggiungere. Traorè? Mi piace, ha qualità e vivacità anche se è chiaro deve ancora crescere di condizione”.: “, serve la conferma…” Nel corso della trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo’ in onda su Televomero è intervenuto anche Francesco ‘Ciccio’. Di seguito le sue parole: “Festeggiare una vittoria a me non basta, io voglio una conferma della vittoria, perché questa può diventare la stagione dei ...