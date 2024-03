Napoli | parlano anche Ventura e Modugno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’ex allenatore delGian Pieroha rilasciato un’intervista al sito www.tuttomercatoweb.com. Di seguito alcune sue dichiarazioni: “Passare dalla stagione straordinaria dell’anno scorso a questa, è stato difficile. L’anno è iniziato con tanti problemi, l’arrivo di Garcia non è stato accettato e quello di Mazzarri ha creato un po’ di confusione. Non per colpa di Walter, ma perché non c’era l’abitudine a giocare nella maniera in cui ilvoleva. Calzona sembra aver risolto questa confusione, ma aspetterei a dirlo”., due gare di alta difficoltà Ora ci sono due gare, Juventus e Torino, di alta difficoltà. Una con la seconda in classifica, una contro la squadra con cui si è toccato il punto più basso della stagione. Ero a vedere Torino-, i partenopei erano assolutamente ...