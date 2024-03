Napoli-Juve | i fantallenatori esultano | rientrano due titolari

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il big match della 27ª giornata di Serie A è alle porte. Ipossono sorridere: ritornano in campo duessimi persarà il match serale di domenica 3 marzo. Il, reduce dal 6-1 inflitto al Sassuolo, vuole dare ulteriori segnali per restare aggrappato alla corsa Champions o, quanto meno, giocare in Europa anche nella prossima stagione. Gli azzurri hanno voglia di dare continuità cercando di sfruttare anche il fattore campo nonostante i molti punti persi in casa finora in stagione. Il Maradona sarà pieno e pronto a sostenere la propria squadra contro gli acerrimi rivali. Dall’altro lato c’è unatornata al successo nella scorsa giornata contro il Frosinone grazie alla rete nel finale di Rugani. ...

