Napoli-Juve | è già polemica | “Non dovrebbe essere ammessa” tuona De Laurentiis

(Di venerdì 1 marzo 2024)è già un match incandescente, e le ultime dichiarazioni di Denon fanno che surriscaldare ancora di più gli animi. È senza dubbio una delle sfide più attese del weekend, sia per la storica rivalità tra le due squadre sia per le loro rispettive situazioni attuali in campionato.ntus sono pronte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Giuntoli torna a Napoli da avversario: il retroscena con Sorrentino: Cristiano Giuntoli, nuovo dirigente della Juventus, sarà per la prima volta al Diego Armando Maradona da avversario degli azzurri. Il Napoli affronterà la Juventus nella prossima giornata del ...areanapoli

Portici, 17enne ferito con un’arma da taglio: “Volevano rapinarmi”: A Portici, in provincia di Napoli, un 17enne incensurato è stato ferito con un’arma da taglio alla gamba sinistra e condotto all’Ospedale del Mare dove è stato curato. Il fatto è accaduto in via Farin ...erreemmenews

IL COMMENTO - Ravanelli: "Per me, il Napoli di Spalletti è meglio dell'Inter di Simone Inzaghi": Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, tra le altre, di Juventus e Lazio, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di molti argomenti, a cominciare dall’Inter capolista: “Le differenze con il ...napolimagazine