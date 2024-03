Napoli-Juve | ADL infiamma la sfida che può valere la stagione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 1 marzo 2024) Aurelio De Laurentiis hato l’attesa perntus con alcune dichiarazioni sul mondiale per club. CALCIOntus non è mai una partita come le altre, e lo sa bene Aurelio De Laurentiis, presidente del, che ha deciso di rendere laancora più bollente con delle dichiarazioni che non sono passate inosservate. Il presidente delha infatti rilasciato delle dichiarazioni durante l’evento internazionale “Business of Football- Path to Profit” a Londra, dove ha parlato del big match contro lantus e del Mondiale per club.ntus, il siluro di ADL carica ancor di più l’ambiente “Noi al Mondiale per club? Mi spiace per la ...