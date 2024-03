Napoli | il film di Paola Cortellesi apre la seconda parte del Cineforum di Arci Movie

Il romanzo sulla storia Elvira Notari, la donna che inventò il cinema a Napoli nei primi del ‘900: Elvira Notari è stata la prima donna regista del cinema italiano. Nata a Salerno nel 1875 e cresciuta a Napoli, è una figura enigmatica e misteriosa. Ha realizzato decine di film raggiungendo il ...torino.repubblica

Giuntoli torna a Napoli da avversario: il retroscena con Sorrentino: Il Napoli affronterà la Juventus nella prossima giornata del ... Uno sguardo, l’intesa: la tavolata diventa unica, la cena da film". "In quel periodo Sorrentino, reduce dall’estasi de “La Grande ...areanapoli

Napoli, Giuntoli e quel blitz a Capri su uno scoglio con Osimhen: È stata la mano di Dio. Non a guidarlo verso lo scudetto, per carità, non esageriamo: in questo caso sono bastati il fiuto, il club, Spalletti, Osi, Kvara e gli altri magnifici. Tutte umanissime cose.corrieredellosport