Napoli | Iezzo | “Ci sono momomenti in cui…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’ex portiere e capitano delGennaroè intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Per tutto quello che è successo a, non si è riuscito a portare avanti quel progetto di crescita iniziato anni fa. Cimomenti in cui, dopo aver fatto qualcosa di eccezionale viene fuori un po’ di appagamento”. Mazzarri “Mazzarri ha provato a recuperare la stagione iniziata male, ma in campo scendono sempre i calciatori eloro che vincono o perdono le partite. Mazzarri non ha avuto la fortuna di avere Osimhen e lo si è visto: con Calzona è tornato il nigeriano che è stato devastante”. Ilcon Osimhen “La presenza di Osimhen fa bene a tutta la squadra che con lui in campo si diverte. Il ...