Napoli | Giuffredi | parte seconda…

(Di venerdì 1 marzo 2024) A Radio Kiss KissMaurio Giufreddi ha parlato anche di Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano, centrocampisti delin prestito rispettivamente al Verona e al Cagliari. “Folorunsho? Le parole di elogio dadi Spalletti mi hanno reso orgoglioso, perché quando l’ho preso dal Bari abbiamo fatto un percorso che adesso lo vede protagonista a Verona”. Folorunsho:dopo Verona? “E poi pronto eventualmente per mettersi a disposizione delper la prossima stagione, perché è all’altezza delle grandi squadre se addirittura il commissario tecnico della nazionale italiana lo elogia. ha fatto uno dei gol più belli del nostro campionato. Gaetano? Ho sempre detto che lui è un fuoriclasse, perché illumina ma aveva bisogno di farlo con continuità. Abbiamo sempre detto che avremmo ...

