Napoli | forte interesse per Szymanski | offerta al Fenerbahce

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ilha bisogno di unascossa per ripartire. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis sta puntando tutto sul prossimo mercato. Il suo obiettivo è quello di rinfrescare la squadra, colmare le lacune ed eventualmente trovare i sostituti di quei protagonisti del club che potrebbero presto abbandonarlo. Dopo le indiscrezioni dei giorni precedenti, giungono L'articolo

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Conferenza stampa ... (calcionews24)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 De Laurentiis duro: «Il ... (calcionews24)

Lewandowski , autore del goal del momentaneo 0 a 1 al Maradona, si espresso sul Napoli in vista del ritorno. La prima gara di Calzona alla guida del Napoli è ... (spazionapoli)

Inzaghi come Spalletti, l'addio dopo il trionfo "Due club lo tentano": Simone Inzaghi, con la sua Inter, sta dominando il campionato proprio come fece lo scorso anno il Napoli di Spalletti. Il tecnico, secondo il Corriere della Sera, potrebbe lasciare i nerazzurri a fine ...areanapoli

Ravanelli: "Inter forte, ma preferivo il Napoli dello scorso anno che mi ha entusiasmato": Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, tra le altre, di Juventus e Lazio, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di molti argomenti, a cominciare dall’Inter capolista: “Le differenze con il ...tuttonapoli

Serie B, Bucchi: “Promozione Vi dico la mia. Il Palermo meno carico di entusiasmo”: Ma non solo... Napoli E INTER - "Che è successo al Napoli Entrano in ballo tante situazioni. La cessione di u giocatore molto forte come Kim, alcuni giocatori che sono stati infortunati e una forma ...mediagol