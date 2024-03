Nuovo sviluppo di mercato in vista: per rinforzare il centrocampo, il club di Serie A vuole fare lo sgambetto al Napoli . Il direttore sportivo del Napoli , ... (spazionapoli)

Napoli, piscina di Secondigliano da riaprire nel 2026: dal Comune ok al progetto: Un tempo polo sportivo d'eccellenza, da mesi l'ennesimo bene comunale abbandonato. Si accelera per riaprire al pubblico la piscina di corso Secondigliano, nell'omonimo quartiere a Nord di Napoli. La ...ilmattino

Napoli, ennesima aggressione a un autista Anm: «Insulti e sputi in faccia»: Ieri mattina l'ennesimo conducente di Anm è stato al centro di un nuovo episodio che vede coinvolti i lavoratori della partecipata del Comune di Napoli e gli automobilisti indisciplinati che ormai ...ilmattino

Osimhen per tornare grandi: il piano Chelsea e la posizione del Napoli: Mentre il Napoli si aggrappa a lui per la risalita in campionato, il Chelsea sta già preparando il piano per portare Osimhen in Premier League ...tag24