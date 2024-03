Napoli | da Ngonge a Cajuste | il punto sugli infortunati per la Juve

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le condizioni fisiche dei calciatori delin vista della sfida di Serie A contro lantus. Tutti i dettagli Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni diper la. REPORT – «Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lantus in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 20.45 per la 27esima giornata di Serie A. La squadra, sotto una pioggia costante, ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto attivazione e torello in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico tattica.ha svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie per ...

