Napoli | Calzona | Zielinski | Cajuste | Ngonge

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 1 marzo 2024) Per ricompattare il, il Corriere dello Sport spiega come una delle mosse attuate da. Quella di ridare fiducia al partente Piotr. “, nel suo incedere rassicurante, aveva intuito che bisogna lasciare sprigionare alserenità, in attesa dell’allegria, e il primo uomo da recuperare, affinché servisse come modello di riferimento, era: con il Barcellona non c’era posto, da regolamento, per quel genio incantevole che ti seduce con una veronica ma a Cagliari certo che sì, è toccato a lui, per un’ora, testimone di un mutamento ambientale”., l’infortunio diIl Corriere dello Sport ha fatto poi il punto sull’infortunio di Jens. “La storia era chiara già alla vigilia ...