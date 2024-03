Nada Cella | Annalucia Cecere assolta dall' accusa di omicidio | prosciolti anche Soracco e la madre L' omicidio nel ' 96

Nada Cella , una segretaria di uno studio di commercialisti di Chiavari, aveva solo 25 anni quando fu brutalmente assassinata proprio nello studio di via ... (news.robadadonne)

Chiavari (Genova), 19 febbraio 2024 – Caso Nada Cella : il 1 marzo il giudice di Chiavari (Genova) deciderà se mandare a processo Annalucia Cecere per ... (quotidiano)

Il giudice Angela Nutini ha preso la sua decisione: non luogo a procedere anche nei confronti del commercialista Marco Soracco e della madre di lui (genova.repubblica)

Delitto Nada Cella: prosciolta dall’accusa di omicidio Annalucia Cecere, non ci sarà il processo sulla tragedia del 1996: Il giudice decreta il non luogo a procedere per l’ex insegnante accusata di aver ucciso Nada il 6 maggio di 28 anni da a Chiavari, nello studio del ...ilsecoloxix

Caso Nada Cella l’ora della verità, oggi la decisione del giudice sulle richieste di rinvio a giudizio: Oggi il giudice decide sulle richieste di rinvio a giudizio della Procura di Genova per l’omicidio della segretaria chiavarese di 28 anni fa Annalucia Cecere ...ilsecoloxix

Giallo Nada Cella, il giudice decide sul rinvio a giudizio per Annalucia Cecere: L'insegnante che vive nel Cuneese è accusata di omicidio per la morte della segretaria, massacrata a Chiavari nel 1996: un delitto mai risolto ...rainews