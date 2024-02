Myrta Merlino e Fedez si sono sentiti al telefono

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 1 marzo 2024) I duri toni diusati contro Pomeriggio Cinque e l’inviato appostato sotto casa suaormai acqua passata. I tempi di “Barbara d’Urso lo avrebbe fatto meglio di te”ormai andati e ora fra la conduttrice napoletana e il rapper c’è un rapporto quantomeno civile. Come confessato dadurante l’ultima puntata del suo salotto, infatti, ha avuto l’onore di sentire privatamenteal. Quando il rapper attaccò lei e la trasmissione, lamantenne il punto parlando di palese insofferenza di lui nei suoi confronti, invitandolo in un secondo momento a non rialzare i toni. “ieri ha pubblicato una storia dai toni accusatori nei nostri confronti. Parole che tradiscono una certa insofferenza e lo ...