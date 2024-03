Muore sbranata dal cane a Pesaro | l’addestratrice spiega i rischi legati alla razza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – “Quando si va a prendere un, si deve sempre sapere che tipo disi sceglie, se sia un meticcio o undi. È fondamentale per conoscere il tipo di animale che si gestisce nelle nostre case”. Esordisce così Marzia Ghiselli della scuola ‘All dogs’ di, quando parla della morte di Gianna Canova, l’80enne pensionata che viveva col marito nelle campagne di Mercatino Conca, in località Ca’ Nova (Urbino), attaccata dal suo pastore dell’Asia centrale di sette anni che non l’ha riconosciuta, sbattendo la testa e morendo di emorragia cerebrale. “I cani disono sicuramente più facili de da gestire quando vengono presi da cuccioli o da adulti”. Sulla dinamica dell’incidente “vanno capiti diversi aspetti: ...