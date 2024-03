Mr Rain | viaggio sul ‘Pianeta di Miller’ | «Dopo tanto tempo sono fiero di me»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si intitoladiil nuovo progetto discografico di Mr.che, reduce dalla (duplice) partecipazione a Sanremo, accompagna l’ascoltatore in un nuovo. Cuore delle tracce è il senso del, lo stesso che la conraneità tende a fagocitare proiettandoci sempre al domani. Ma anche quello che ci fa vivere cullandoci di soli ricordi in un passato che non può tornare. E allora, eccolo, un pianeta fatto d’acqua (elemento ‘naturale’ del Signor Pioggia) in cui ilsi muove lento, quasi sospeso. E l’istante presente ci ricorda che la vita è adesso, facendo acquistare profondità alle cose e all’esistenza stessa. Cover da Ufficio Stampa Vorrei partire dal concetto di, o meglio dalla riflessione sul ...