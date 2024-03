Mozzarella della Lidl ritirata dal commercio per “potenziale rischio microbiologico” | il richiamo del Ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una delle prime cose che ci viene insegnata al supermercato, è quella di prestare ben attenzione alle scadenze dei prodotti prima di metterli nel carrello. Il 29 febbraio, ilha pubblicato un avviso diper un lotto diMerivio venduta presso i supermercati, segnalando un. L’avviso interessa il lotto numero LN4050C, venduto in confezioni da 125 grammi con indicazione erratadata di scadenza. Il lotto incriminato, etichettato con “125g Merivio Ita” e identificato dal marchio IT 03 144 E, è stato prodotto da Granarolo Spa per. Gli alimenti in questione, ...