Mostra-mercato in villa e in centro

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dal 5 all’8 aprile ritorna a Cittadella (Padova) ’Formaggio in’, 12ª edizione della rassegna nazionale annuale con le migliori realtà casearie. Quattro giorni per scoprirle e assaggiarle con chi le produce e le affina. In arrivo da tutta Italia piccole e grandi produzioni locali, DOP, rarità e nuove proposte. Formaggi pluripremiati nei concorsi nazionali e internazionali. Un calendario ricco di eventi le masterclass con degustazioni a tema di formaggi italiani ed europei; il Salone dedicato all’Alta Salumeria; le Semifinali dei 100 formaggi in competizione per le ’nomination’ del premio Italian Cheese Awards.