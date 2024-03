Mosca | la folla in fila per i funerali di Alexei Navalny – Il video

(Di venerdì 1 marzo 2024) In unpubblicato dal sito bielorusso d’opposizione Nexta unadi persone è in attesa adavanti alla chiesa dell’Icona della Madre di Dio dove si terranno alle 12 ora locale idi. Intanto la sua portavoce Kira Yarmysh ha affermato che continuano ad incontrare difficoltà nell’organizzare la cerimonia e a trovare un carro funebre per portare la salma in chiesa. Il funerale si terrà alle 14 ora locale. Leggi anche: Polizia, telecamere e provocatori del Cremlino, il funerale impossibile di: «Hanno minacciato pure gli autisti di carri funebri» No! Lo psicologo Paul Ekman non ha detto che Yulia Navalnaya è «una vedova felice» Il ministro degli Esteri ungherese: «Ilaria Salis fa parte di ...

