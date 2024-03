Mosca blindata per i funerali di Navalny | più di mille per l’ultimo saluto all’oppositore di Putin | “Ora lotta ancora più grande”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Idi Alexeisono terminati. A, in una chiesa della periferia sud, si sono tenute le esequie dell’oppositore di Vladimir. La capitale russa èper l’occasione e davanti alla chiesa si sono formate lunghe file già dall’inizio della mattinata, con la folla che ha accolto il feretro tra gli applausi. “Non aveva paura e noi non abbiamo paura”, gridano i più disostenitori dipresenti. Il funerale si è concluso e la salma viene portata al cimitero di Borisov, nel quartiere Maryno di. All’interno della chiesa era vietato filmare e non ci sono immagini della cerimonia funebre. Terminati idi, in tantissimi per...

