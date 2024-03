Morto Mario Giamminelli | suocero di Marco Maddaloni | “Come un secondo padre”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di venerdì 1 marzo 2024), ildi, concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Il judoka ha lasciato la casa nella serata di mercoledì 28 febbraio 2024 dopo l’annuncio da parte degli autori, i quali avevano inizialmente parlato di “motivazioni personali” specificando che si trattasse di una decisione momentanea. In un lungo post Instagram, lo sportivo ha ricordato ilin questo modo: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato unper me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprioun figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i ...