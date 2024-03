Morto Calabria | pittore del sociale

(Di venerdì 1 marzo 2024) 21.43 Si è spento a Roma l'artista Ennio,testimone attento del suo tempo, con la sua pittura rivolta ale all'esistenziale. Avrebbe compiuto 87 anni il 7 marzo. I funerali lunedì 4 marzo alle 11.30 nella chiesa degli Artisti di Roma. Con la sua pittura dedicò ampio spazio al mondo del lavoro e dei lavoratori,tra sofferenze e voglia di riscatto. Il realismo dei suoi temi,espresso in una forma carica di tensione drammatica,si è trasformato in un surrealismo evocativo di significazioni morali.

Tragedia nel mondo del calcio dilettantistico e nella comunità fiorentina. Scomparso nella notte Marco Pezzati , calciatore toscano che militava in Serie D. A ... (thesocialpost)

'Ndrangheta stragista,'convergenza interessi mafie-politica': REGGIO Calabria, 01 MAR - "Altro esito indubbio che il presente ... Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone accusati dell'attentato in cui il 18 gennaio 1994 morirono i carabinieri Antonino Fava e ...messaggeroveneto.gelocal

Gatti in lutto, lacrime per l'amico calciatore Morto: "Mi distrugge la testa": Il difensore della Juventus ha ricordato sui social un suo ex compagno di squadra deceduto dopo un incidente stradale ...tuttosport

