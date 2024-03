Morti sul lavoro | nel primo mese del 2024 si contano già 45 vittime Crescono le denunce di infortunio

(Di venerdì 1 marzo 2024) MESTRE – “Neldel nuovo anno l’emergenza rimane e anzi si aggrava con duein più rispetto a gennaio 2023. Così la situazione diventa sempre più allarmante. E ciò che maggiormente colpisce in questa nostra mappatura è, da un lato, l’incidenza di mortalità più elevata tra gli over 65 e, dall’altro, l’elevato numero degli infortuni tra i giovanissimi fino ai 14 anni, che sono oltre il 10% del totale delledi. E poi c’è il più che significativo dato relativo all’incidenza di mortalità dei lavoratori stranieri: quasi il triplo rispetto agli italiani”. Il commento giunge da Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega Engineering di Mestre, rispetto alla prima proiezione dell’anno sull’emergenza elaborata dal proprio ...

Strage di civili a Gaza dove il bilancio delle vittime palestinesi, in seguito alla sparatoria israeliana, sarebbe salito a 112, secondo fonti di Hamas che ... (secoloditalia)

Bangladesh, incendio in un palazzo di sette piani a Dacca: almeno 44 Morti: (Adnkronos) - Sono almeno 44 persone le persone rimaste uccise in un incendio a Dacca in Bangladesh. Decine i feriti. Il rogo è scoppiato al Green Cozy Cottage, edificio di sette piani, che ospita ...reggiotv

Bangladesh, violento incendio in un palazzo residenziale a Dhaka: 43 Morti, decine di feriti: Il ministro della Sanità, Samanta Lal Sen, ha confermato il tragico numero di Morti dopo aver visitato il Medical College Hospital, un ospedale della città. Le squadre di soccorso sono immediatamente ...tag24