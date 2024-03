Morti bianche nel settore edilizio | sindacati chiedono maggiori protezioni per i lavoratori

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nelitaliano, il pericolo di incidenti mortali persiste come una triste costante. Le segreterie Cisl di Filca, Fim e Fai, a seguito delle recenti tragedie avvenute in un cantiere fiorentino, rinnovano la loro richiesta di aumentare diritti e tutele per i. Secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega del 2023, il rischio di infortunio mortale in Toscana è di 20,4per milione di occupati, inferiore alla media nazionale di 34,6. A livello provinciale, Arezzo registra un indice di incidenza della mortalità pari al 20,2, con 4 decessi e 3 infortuni sul lavoro nel 2023. Le segreterie sindacali ricordano un tragico episodio avvenuto nel 2009, quando un operaio perse la vita durante la costruzione della nuova Camera di Commercio in Via Spallanzani. Da allora, la Filca Cisl avanzò ...