Morta azzannata dal cane | il sindaco | “Certi animali troppo pericolosi | vanno tolti”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mercatino Conca (Pesaro e Urbino), 1 marzo 2024 – Ildi Mercatino Conca Omar Lavanna interviene sulla tragedia che è costata la vita a Gianna Canova,sbranata dal proprio. “Sono esterrefatto da questa tragedia – commenta –. E’ avvenuta mentre è in esecuzione a Piandicastello un’ordinanza con cui vengono sottratti sei cani di razza pitbull al proprietario rivelatosi incapace di gestirli adeguatamente. E ora, a Cà Nova una signora viene aggredita e uccisa dal suo stesso. Non si tratta di destino o coincidenze,sono potenzialmente un’arma e per questo servono adeguatezza e senso di responsabilità per custodirli. Non sono un gioco e non si scherza. Grazie al 118, ai carabinieri, ai vigili, ai veterinari per il pronto intervento". Aggiunge il ...