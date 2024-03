Moratti torna dopo 10 anni | «Inter divertente Inzaghi proprio bravo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024) Massimoto a distanza di 10alla Pinetina, invitato direttamente dall’in questa giornata di allenamenti per la squadra. L’ex presidente ha parlato per poco con Sport Mediaset. RITORNO – Massimoto alla Pinetina: «Ringrazio per l’invito, è una cosa molto simpatica, è un’emozione. L’più bella di sempre? Può darsi, è veramente. A essere sincero non mi aspettavocosì. È, è veramente, è sinceramente bravissimo, l’giocabene. Il mio amore per l’non finisce mai? Ma questa è l’, è qualcosa di ...