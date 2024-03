Moratti torna alla Pinetina dopo 10 anni   È l' Inter migliore di sempre?

Massimo Moratti è torna to a distanza di 10 anni alla Pinetina, invitato direttamente dall’Inter in questa giornata di allenamenti per la squadra. L’ex ... (inter-news)

In Italia e anche all’estero l’argomento è in comune: lo strapotere del l’Inter in campionato, il rendimento fantastico anche in Champions League e i numeri ... (calcioweb.eu)

Inter, il ritorno di Moratti alla Pinetina: i dubbi su Simone Inzaghi e il confronto tra Milito e Lautaro: Massimo Moratti torna a casa, seppur soltanto per qualche ora. “Voglio vedere cosa c’è di uguale… (ride, ndr). È comunque un’emozione. Ringrazio per l’invito“. Di motivi per sorridere, in effetti, ne ...sport.virgilio

Castel Volturno, il report del club: Ngonge torna in campo! Le ultime su Cajuste: Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 20.45 per la 27esima ...tuttonapoli

Moratti torna ad Appiano: “Scudetto, Champions e Lautaro da Triplete”: A dieci anni di distanza dall’ultima volta, quest’oggi Massimo Moratti è stato riaccolto ad Appiano Gentile. Su invito del club, l’ex presidente dell’Inter è tornato a godersi da vicino il centro ...passioneinter