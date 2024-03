Monza | lavori in corso Nuovo look per il circuito Il futuro è cominciato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) I 5.793 metri di nastro d’asfalto sono stati rasati fino a raggiungere in profondità la vecchia pista degli anni Trenta. Le ruspe hanno tagliato il, scavato il tunnel per ilsottopasso all’ingresso di Vedano e allargato i “vecchi“. Un lavoro faraonico. Che la Formula 1 chiedeva ada anni. E che da inizio anno è in cantiere. Un’operazione da quasi 22 milioni di euro e allo stesso tempo una corsa contro il tempo. Tutto dev’essere pronto per giugno, in vista dell’ispezione della Federazione per l’omologazione della pista su cui l’1 settembre si correrà il Gran premio d’Italia. I sottopassi nuovi permetteranno di separare i tifosi a piedi con la circolazione dei mezzi, mentre la pista sarà completamente riasfaltata con materiale ultra performante e con alcune novità anche per i piloti: alla Prima Variante e alla ...