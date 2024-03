Monza | Galliani | “Mi incavolo con chi si lamenta per sconfitte con big | perdevamo con Giana Erminio”

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Ilnon ha mai pensato all’Europa. Il nostro primo obiettivo è mantenere la categoria, per il resto non ci poniamo limiti e puntiamo a fare il massimo. In due anni abbiamo battuto Juventus, Inter, Milan e Napoli”. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Adriano, in una conferenza stampa con argomento del giorno gli sponsor dei brianzoli, Simmenthal e MSC: “Io mi incazzo con i signori diperché si arrabbiano per lecontro le big, quandocon la”. Sulle questioni del format e lo scontro con la Figc: “Il nostro campionato è a 20 squadre da anni e non è mai cambiato. Se le partite aumentano, dipende da altri e non dalla Figc. Il format a 20 squadre dura ormai da vent’anni, è impensabile ...

