Mondiali Indoor di Atletica | Coiro è splendida semifinalista negli 800 metri

(Di venerdì 1 marzo 2024) Glasgow, 1 marzo 2024 – L’assoluta protagonista azzurra, nella prima giornata di gare aidiLeggera, in svolgimento a Glasgow fino al 3 marzo, è Eloisa. L’atleta mezzofondista si qualifica per la semifinale degli 800, migliorando di quasi due secondi il primato personale al coperto. Il suo tempo sul traguardo è quello di 1:59.76, che rappresenta anche il secondo crono italiano di sempre. La semifinale della distanza si svolgerà nella giornata di domani. “Sto crescendo tantissimo, sento che posso dare sempre di più. Grazie a tutte le persone che mi stanno vicino, risultati che si raggiungono in squadra. Domani si sogna in grande, senza risparmiare nulla”. Le parole dell’Azzurra nella video intervista, sulla pagina ufficiale Facebook della Federazione Italiana ...