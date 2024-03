Mondiali atletica indoor Glasgow 2024 | Chituru Ali in finale nei 60 metri con il personal best

(Di venerdì 1 marzo 2024) Uno strepitosoAli si prende la scena nella sessione serale di venerdì 1 marzo deidileggera, in corso di svolgimento a. L’azzurro si è infatti qualificato per ladei 60grazie ad un notevole 6.53 corso in batteria, che equivale al proprio. Meglio dell’italiano ha fatto soltanto la statunitense Coleman, primo in 6.43, ma Ali ha comunque staccato il pass per l’atto conclusivo e l’ha fatto senza neppure dover attendere i ripescaggi.– diventato il quarto italiano di sempre sui 60– tornerà ad essere protagonista all’Emirates Arena della città scozzese alle ore 22.45 con la. GLI ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMA finale DEL MATTINO 20.43: C’è Chituru Ali al via della prima semi finale dei ... (oasport)

Giulia Aprile non riesce a replicare le buone prestazioni di inizio stagione e viene eliminata nelle batterie dei 1500 metri in apertura della sessione serale ... (oasport)

Mondiali di atletica indoor oggi in TV, programma e italiani in gara: orari e dove vederli in chiaro: I Mondiali di atletica Indoor si svolgono a Glasgow, in Scozia, dal 1° al 3 marzo 2024. Chi sono gli italiani in gara oggi Si tratta di Gerevini nel pentathlon (60 ostacoli, salto in alto, getto del ...fanpage

Roma 2024, workshop con gli sponsor: Da Glasgow, dove oggi sono iniziati i Mondiali indoor, è arrivato il saluto agli sponsor ... Spero di vedervi presto di persona a Roma. Viva l’atletica” le parole di Mei. Nel corso della visita ...fidal

Mondiali indoor di atletica di Glasgow: la Folorunso si ferma nella batterie nei 400 (che non è la sua specialità): Ayomide Folorunso è giunta quarta nella sua batteria ai Mondiali indoor di atletica in corso a Glasgow, vinta dall’olandese Femke Bol (52'' netti per la primatista del mondo indoor). L’azzurra, con il ...gazzettadiparma