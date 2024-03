Mola di Bari | “Mandragola” Il 9 marzo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 1 marzo 2024) Di seguito il comunicato: La Compagnia Teatro d’Oggi, per la XXIII Stagione di Prosa del Teatro Angioino didi2023/24, con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta: sabato 092024 h.21 la Compagnia Amici Nostri in “” di N. Machiavelli Regia Dino Parrotta Con CALLIMACO – Piergianni Gemmati, SIRO – Arianna Logreco, LIGURIO – Gianluca Mezzapesa, NICIA – Gregorio Saracino, SUOR TIMORATA – Adriana Coletta, SOSTRATA – Arianna Logreco, LUCREZIA – Marezia Cazzolla La “”, divertente commedia di Niccolo? Machiavelli, e? considerata il capolavoro del teatro del Cinquecento. Una potente satira sulla corruttibilita? della societa? italiana dell’epoca, come di ogni epoca. La storia si svolge a Firenze nel 1504. Callimaco e? innamorato di Lucrezia, moglie dello ...