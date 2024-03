Mo | Fratoianni | ‘subito inchiesta indipendente su carneficina a Gaza’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Ad oggi la petizione online per Netanyahu criminale di guerra ha raggiunto le 85mila firme, fra pochi giorni ne sono convinto supererà le 100mila firme: perché fermare il governo Netanyahu è l?unico modo per fermare la disumanizzazione dei civili palestinesi. Quando un esercito, in questo caso l?esercito israeliano, spara sulla folla di donne e ragazzi che cercano cibo da un camion di aiuti, siamo ben oltre ogni limite. E serve subito un?sulla”. Lo afferma Nicola, segretario di Sinistra italiana e deputato dell?Alleanza Verdi Sinistra. “A poco serve adesso -aggiunge- definirsi sgomenti, come ha fatto la presidente del Consiglio Meloni. Non basta. Come non bastano le parole di condanna di Netanyahu che finalmente arrivano anche da chi in tutti ...