Missione Dart | Liciacube analizza i lunghi pennacchi di Dimorphos

(Di venerdì 1 marzo 2024) - A distanza di un anno e mezzo dal primo impatto controllato della storia di un veicolo spaziale terrestre - la sonda(Double Asteroid Redirection Test) della Nasa - contro un piccolo asteroide -a circa 10 milioni di chilometri dalla Terra - per modificarne la traiettoria e testare le capacità di difesa planetaria contro una potenziale minaccia di collisione con la Terra, il gruppo internazionale di ricerca, guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha potutore la composizione della nube di detriti e di polvere (plume, in inglese) espulsa dall'asteroide.L'impatto avvenuto a 22.500 Km all'ora, infatti, era stato fotografato in diretta dal piccolo cubesat italiano(Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids), costruito per l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) dalla ...