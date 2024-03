Mirko Brunetti contro Alfonso Signorini | spunta vecchio post compromettente

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 1 marzo 2024) Durante la scorsa puntata del Grande Fratello c’è stato un piccolo alterco tra. Il conduttore ha lanciato una stoccata all’ex concorrente, che pare lui non abbia preso affatto bene. Si vocifera, infatti, che durante un fuori onda sia scoppiato il caos. Ad ogni modo, a quanto pare, l’ostilità tra i due sembra fondare le radici in rancori piuttosto lontani. Ecco cosa è emerso in queste ore. Ilcommento diIn questi giorni sul web sta generando molto clamore uncommento scritto da. Correva ...