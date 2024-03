Minzolini e la profezia sulla politica | C' è l' embrione di un nuovo bipolarismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lo studio è dentro una cartellina uguale a quelle che contenevano i leggendari sondaggi per il Cav. «Se si fa una somma algebrica delle previsioni di voto dei diversi partiti - sostiene la maga Alessandra Ghisleri - ebbene il cosiddetto campo largo, con tutti dentro, supera il centrodestra di due punti: 51 a 49%». Qualche minuto prima, in uno dei corridoi del Centro filologico milanese dove si festeggiava il cinquantesimo anniversario della fondazione del Giornale, la maga si era fatta sfuggire a mezza bocca un'altra: «Guarda che lo schieramento del campo largo - confida - potrebbe davvero vincere in Abruzzospinta della vittoria in Sardegna. Dai 10 punti in favore di Marsilio di qualche settimana fa ora le previsioni si sovrappongono con quelle del candidato della sinistra». Ecco bisogna ripartire da qui per comprendere le mosse ai ...