Minorenne accoltellato al collo davanti ad un fast food a Roma | fermato per tentato omicidio un 17enne

Roma, Minorenne accoltellato in un fast food di via Tiburtina: fermato un 17enne per tentato omicidio: Un Minorenne è stato accoltellato al collo in un fast food di via Tiburtina a Roma. Sul posto la polizia che ha bloccato il presunto autore dell'aggressione. Si tratta di un 17enne che è stato ...ilmessaggero

Roma, accoltellato al collo 17enne da un coetaneo davanti al McDonald's: Il giovane, aggredito nei pressi del locale di via Tiburtina. è stato ricoverato all’Umberto I. Dopo l’aggressione identificato e denunciato un diciassettenne ...roma.repubblica

Scappa dalla clinica e muore assiderato l’uomo aggredito un mese fa da due giovani ad Anzio durante un furto: Larby Ouarby, il cittadino marocchino di 40 anni, accoltellato da due ragazzi di 18 e 17 anni durante il furto di un bar ad Anzio, è morto assiderato dopo essere scappato da una clinica di Anzio dove ...ilfattoquotidiano