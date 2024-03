Minaccia per 44 ore di suicidarsi in bilico sul balcone | ragazzo tratto in salvo | “Basta | sono stanco”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo 44 ore di trattative ilcheva di buttarsi daldella sua abitazione, al quinto piano di un palazzo del centro di Pescara, è statoindalle forze dell'ordine ed è stato affidato alle cure del 118. Il 23enne era rimasto in piedi, senza mangiare né bere, dalle 14.30 di mercoledì 28 febbraio. Ancora non si conoscono i motivi del gesto.

