Minaccia | insulta la ex e le ruba il cellulare | scatta il divieto di avvicinamento 

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri, personale della Stazione CC di Arienzo, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare deldi avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa come la casa di abitazione ed il luogo di lavoro, serbando da tali luoghi e dalla p.o. una distanza di almeno 500 metri con l’ulteriore prescrizione di non comunicare in alcun modo con la p.o., condi dimora non avendo dato il consenso alle modalità di controllo di cui all’art. 275 bis c.p.p. (braccialetto elettronico), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un giovane uomo, ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 22 febbraio, in diretta. Francia : le forze russe hanno minacciato di abbattere aerei militari nel Mar Nero. ... (corriere)

Percosse, minacce, tentativi di soffocamenti alla moglie. Fermato il marito straniero: Un trentunenne straniero residente in provincia di Ancona è stato condannato per maltrattamenti in famiglia: era accusato di aver picchiato più volte la moglie, insultandola e tentando almeno in un'oc ...ilgiornale

Il bis di Vannacci: lobby, donne, gay. «L’odio è il sentimento che muove il mondo»: Intervista al generale Roberto Vannacci: «Se fonderò un partito lo farò con uomini scelti da me, il mio manipolo. Meloni è carismatica ma in Italia non cambia mai nulla. Mussolini l’ho definito uno st ...corriere

insulta giovane fan con la maglia di Vicinius: arrestato tifoso dell’Atletico Madrid: L’episodio era avvenuto al Metropolitano durante il derby tra le due squadre castigliane dello scorso settembre ...corrieredellosport