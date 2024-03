Minaccia di buttarsi dal quinto piano di un palazzo | giovane fermato dopo 44 ore di trattative

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dalle 14.30 di mercoledì scorso ilè rimasto in piedi sul parapetto della sua abitazione largo circa 20 centimetri.didal balcone,concluse – Ilcorrieredellacittà.com Lesono andate avanti per quasi due giorni. Al momento ilè stato trasferito in ospedale per i primi controlli.didaldi unconcluse Si sono concluse44 ore letra la Polizia e il ragazzo cheva didaldella sua abitazione al centro di Pescara. Il ...

Minaccia suicidio sul balcone, giovane fermato dopo 44 ore: Dopo 44 ore il ragazzo che Minacciava di buttarsi dal balcone della sua abitazione, al quinto piano di un palazzo del centro di Pescara, è nelle mani delle forze dell'ordine ed è stato subito affidato ...ansa

In bilico sul balcone da due notti, il ragazzo Minaccia (ancora) di buttarsi a Pescara. L'appartamento sorvegliato da un pitbull: Ha deciso di tentare il suicidio mercoledì scorso: intorno alle 14, alcuni passanti hanno notato una persona che si sporgeva dal quarto piano e hanno deciso di dare l’allarme. Da allora, il ragazzo è ...ilmessaggero

Da due giorni Minaccia di buttarsi dal quinto piano, trattative in corso: Da oltre 43 ore un ragazzo è in piedi sul parapetto di 20 centimetri. Non mangia e non beve e, soprattutto, non avanza alcuna particolare richiesta. Forze dell'ordine mobilitate nel centro di Pescara ...agi