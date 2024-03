Minacce | bullismo e attacchi choc | i figli dei poliziotti toscani non possono andare a scuola

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Prese in giro, provocazioni, atteggiamenti da bulli e offese varie: sono questi gliche stanno subendo ideiimpegnati nelle manifestazioni di Firenze e Pisa. “Eccolo ilo dello sbirro”, “Ehi, il manganello dove lo hai lasciato?”, le frasi della vergogna pronunciate nei confronti dei ragazzi da altri compagni di, costringendo diversi di loro a restare a casa in questi giorni difficili. E ora, secondo quanto riferisce il giornale, il Coisp, coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia, sta valutando anche di supportare legalmente i colleghi che intendono intraprendere azioni legali per difendere i loro ragazzi. “Ci fanno passare come amanti del manganello e le nostre famiglie stanno vivendo un forte disagio. Noi siamo abituati a tutto, ...