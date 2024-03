Milo Infante dà fastidio in Rai e a Caterina Balivo | Ore 14 cancellato?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si sta facendo di tutto per favorirealla guida de La Volta Buona. Finito l'effetto del Festival di Sanremo 2024, il programma del primo pomeriggio del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo è tornato sotto le aspettative di rete anche se si cerca in tutti i modi di elogiare i numeri registrare demolendo in maniera errata Oggi è un Altro di Serena Bortone in onda fino alla scorsa stagione tv nella stessa fascia. Alla fine la conduttrice ha ottenuto lo spostamento del TG1 Economia per aiutare gli ascolti de La Volta Buona. A nulla è servito la protesta dei giornalisti che hanno respinto la perdita di spazio informativo, dalla chiusura dell'edizione del TG1 delle 13:30 a quella delle 8:00, "sulla base delle motivazioni addotte dall'azienda relative al calo dei dati di ascolto". Aspettando La Volta Buona, in onda ...