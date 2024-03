“Miliardi spesi senza trasparenza per fermare i flussi | Italia e Ue complici delle violazioni” Le Ong | “Il Pd non voti Patto migranti e asilo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Risorse pubbliche in continuo aumento, a livello comunitario eno, per rafforzare l’impianto di esternalizzazionefrontiere, attraverso intese e accordi con regimi autoritari ed extra Ue (dalla Libia, alla Tunisia, fino all’Albania, ndr), con l’obiettivo di bloccare idi. Tuttoalcunae con latà nella violazione continua dei diritti umani. Questo quanto denunciato da associazioni e ong come Arci, ActionAid, EuroMed Rights e Profundo, nel corso della presentazione a Roma del rapporto “Oltre le barriere, oltre i confini”. “Nonostante questa logica securitaria e di controllo si sia già dimostrata fallimentare e illegittima – come mostrato anche dalla sentenza della Cassazione che ribadisce come la Libia non sia un ...