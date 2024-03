Milano | tentato omicidio in corso Como | arrestati due 19enni**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - La polizia di Stato, coordinata dalla procura di Milano, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dall'ufficio gip, nei confronti di due 19enni di nazionalità italiana e di origine rispettivamente del Marocco e del Senegal, ritenuti responsabili delin conavvenuto a Milano la notte del 4 novembre 2023 in, zona della movida milanese, ai danni di due ragazzi, un 22enne accoltellato alla mano e un 21enne colpito da undici fendenti in varie parti del corpo che gli hanno procurato una perforazione al polmone. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia, gli indagati, dopo aver avvicinato il 21enne, che si trovava in compagnia di amici, forti anche della presenza di altri coetanei, avrebbero ...